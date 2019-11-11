Асад назвал женевский процесс по сирийскому урегулированию уловкой США

США пытаются достичь своих целей в рамках женевского процесса по сирийскому урегулированию, поэтому этот формат потерпел неудачу. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT.

«Это американская уловка. Это достижение той политики, которую они не смогли провести с помощью демонстраций сначала, а затем с помощью террористов», — сказал он.

По мнению Асада, женевский процесс не доказал свою состоятельность и провалился. «Его цель состояла в том, чтобы сместить правительство через создание переходного органа. А затем мирно поменять правительство и контролировать Сирию, как они сделали во многих других странах», — пояснил президент.

По словам Асада, США обеспокоены тем, что могут утратить мировую гегемонию, поэтому решили бороться с Россией, Ираном и Сирией. «Они [США] ведут войну на выживание. С их точки зрения, они могут потерять свою гегемонию. Поэтому они решили бороться с Россией, иранцами и сирийцами», — сказал он. (ТАСС)

| 2019-11-11T10:09:06+00:00 11 ноября 2019, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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