AS Tikinti вложит 20 миллионов в строительство домов на территории Ясамальского жилого комплекса

ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло ООО AS Tikinti в качестве инвестора строительства шести жилых многоквартирных домов в комплексе социального жилья Ясамал-2.

Сообщается, что компания победила в инвестиционном конкурсе и вложит в строительство двух 12-этажных и четырех девятиэтажных домов на территории этого комплекса 20 млн. манатов. Согласно условиям конкурса, 100 квартир в 6-ти жилых зданиях, в том числе 6 — однокомнатных, 36 — двухкомнатных, 58 — трехкомнатных, инвестор передаст в распоряжение MIDA, которое организует продажу квартир посредством электронной системы «Льготное жилье». Остальные квартиры инвестор распродаст по рыночным ценам заинтересованным лицам.

Примечательно, что на этот раз Государственное агентство жилищного строительства не предоставило информацию о количестве оставшихся квартир, которые переходят в собственность ООО AS Tikinti. Структура также обошла молчанием данные о прочих участниках конкурса и их предложениях. Это второй контракт Госагенства, реализуемый по принципу сотрудничества государства с частным сектором. Первым частным инвестором, привлеченным MIDA, стала строительная компания Kristal Absheron MTK, которая вложит 40 млн манатов в строительство 12-ти жилых домов в ЖК «Ясамал-2».

Кстати, по этой компании было представлено чуть больше информации, во всяком случае, общественность узнала, сколько домов остается в собственности ЖСК и будут проданы по рыночным ценам. В частности сообщалось, что компания Kristal Absheron MTK отстроит 12 жилых зданий, а взамен передаст Госагенству жилстроя 189 квартир, реализуемых OOO MIDA по льготным ценам. Тогда же «Зеркало» с привлечением экспертов провело собственное исследование этого вопроса и выявило, что по средним подсчетам, государству будет передано всего три жилых здания из двенадцати домов, отстроенных частным инвестором . Квартиры в остальных домах переходят в собственность ЖСК «Кристалл Абшерон» и будут проданы по рыночной стоимости.

На основе предоставленной информации по Kristal Absheron было подсчитано, что в среднем в отстроенных этой компанией зданиях будет 650 квартир. Исходя из средней площади жилья в 65 квадратных метров при заявленных инвестициях в 40 млн. манатов себестоимость квадратного метра выходит не маленькая – свыше 700 манатов, тогда как иным стройкомпаниям она обходится в 400 манатов. Словом, можно предположить, что победившая в тендере на возведение социального жилого фонда компания отстроит дома недешево.

Интерес инвесторов к проектам строительства социального жилья понятен, поскольку частные компании получают обширные земельные участки, располагают отстроенной за государственный счет инфраструктурой и прочими благами. Словом, строят с комфортом, не имеют проблем с бюрократическими проволочками, не несут негласных расходов. Специалисты рынка подсчитали, что взамен всего этого государство получает лишь 30% квартир, отстроенных частными инвесторами. Эти квартиры распродаются в ходе электронных распродаж ООО MİDA, остальные 70% переходят в собственность ЖСК.

Казалось бы, привлечение к проекту частных инвесторов избавляет государство от расходов. Однако от этого сокращается количество отстраиваемого бюджетного жилья, а места для строительства на периферии столицы с каждым годом остается все меньше.

По данным местных СМИ, ООО AS Tikinti входит в группу компаний AS Group İnvestment, которая принадлежит Шахину Мовсумову, брату исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Шахмара Мовсумова.