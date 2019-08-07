Артур Гаспарян:«Не все еще пропало», как пел тот же Макаревич, да и суд истории еще впереди…»

Интервью # с известным российским музыкальным критиком Артуром Гаспаряном.

— Вы являетесь одним из самых известных российских журналистов, пишущих на тему шоу-бизнеса. Поэтому, первый мой вопрос будет таким – насколько качественный, с точки зрения конкуренции на европейском и мировом рынке, выдается продукт нынешней российской эстрадой?

— С точки зрения просто качества, как музыкального, так и содержательного, многие исполнители выдают достойный, добротный продукт и качественный творческий материал. Не люблю слово «эстрада», от которого веет нафталином, лучше говорить о поп-музыке, популярной музыке в расширительной трактовке, имея в виду все жанры, стили, направления. Конкуренция существует не только на международном рынке, но и на внутреннем, она возрастает с каждым годом, что является, конечно, мощным драйвером развития.

По уровню исполнения, разнообразию концепций, качеству записей, креативу, актуальности многие продукты местного шоу-бизнеса вполне соответствуют так называемому «международному уровню», и это, кстати, привело к существенному изменению положения дел на внутреннем рынке. Если лет 20-30 назад молодежь слушала, любила и покупала в основном западную музыку, то сейчас приоритет отдается «внутреннему» продукту. Видел даже недавно социологические исследования на этот счет, хотя это и так вполне очевидно. Другой вопрос, что конкуренция на мировом уровне, о которой вы спрашиваете, требует не только качества, но и определенных инструментов, системных вещей в структуре шоу-бизнеса, желания и даже степени интеграции страны в мировую систему, причем не только организационно, но даже и ценностно.

Такой интеграции нет, во-первых. Во-вторых, особенно в том, что касается ценностных аспектов, наблюдается реверсивная тенденция, которая приобрела весьма устойчивый характер — Россия уходит все дальше от того, чем и как живет цивилизованный мир. А, в-третьих, кажется, нет и большого стремления у самих артистов и шоу-бизнеса.

Когда-то, после крушения железного занавеса, мечтой о «завоевании мира» грезили многие исполнители – от «Аквариума» и «Парка Горького» до Филиппа Киркорова, Валерии или «Мумий Тролля». Суетились, куда-то ездили, что-то записывали, подписывали, выпускали. Ничего не выстрелило. Они были чужды, непонятны западной публике и по большому счету не нужны, поскольку музыкально и творчески не несли собой ничего нового. Ведь просто спеть по-аглийски вовсе недостаточно, надо чем-то цеплять, быть ментально и духовно на одной волне с зарубежной аудиторией. До этого было и есть, конечно, далеко, как до Альфы Центавры.

Хотя эмигрантский рынок остается по-прежнему вполне востребованным, и порой выдается за свидетельство каких-то «международных успехов». Впрочем, к этому трюку прибегают все реже. Зато t.A.T.u., которые вообще никуда не стремились в смысле покорения мира, выстрелили, можно сказать, вопреки собственным планам и видам на музурожай, став самой большой и реальной русской поп-сенсацией в мире. Потому что были понятны всему миру и оказались востребованы им. Но опять же, система внутреннего шоу-бизнеса так и осталась не адаптированной к задаче продвижения местной музыки за границей, несмотря на то, что на внутреннем рынке сейчас работают практически все крупнейшие западные мейджоры.

Какие-то отдельные проекты, треки или исполнители выстреливают, прорываются – иногда целенаправленно, как, например, было с PPK, LittleBig, Serebro, BigBabyTape или, при некоторой натяжке, с тем же Сергеем Лазаревым. Иногда — абсолютно спонтанно, как получилось с Feduk и с некоторыми другими исполнителями. Но общей картины это не меняет. И в принципе, как мне кажется, эта ситуация в целом устраивает самих артистов, игроков шоу-бизнеса, для которых свое болотце вполне уютно, комфортно, оно пусть и вязкое, но родное, большое, глубокое, есть, где развернутся, от души побулькать.

Добровольно или нет, но большинство с этим живет, смирилось и особо никуда не рыпается. К тому же все накладывается на общий фон изоляционного дрейфа, в который Россия пустилась на всех парах. Конечно, это отражается на настроениях и целеполаганиях в том числе местного шоу-бизнеса. Для серьезного международного успеха, помимо чисто технических или творческих вещей, важна ведь и общая атмосфера, состояние свободы в обществе, а все это изменилось не в лучшую сторону даже по сравнению с совсем еще недавним прошлым. Скажем, сейчас трудно себе представить, чтобы из России выстрелил проект типа t.A.T.u., просто не успеет выстрелить, поскольку тут же набегут всякие милоновы и прочие охранители духовных скреп с госмандатами и баночками сцеженной мочи и зальют горящий фитиль в самом его зародыше под истошные вопли «бей лесбух, спасай Россию!»…

— Есть ли кто-то из российских исполнителей, за последние 20 лет, кого бы Вы могли назвать до конца не раскрывшимися, не реализовавшимися «звездами»?

— С появлением не только в России, но и в мире телевизионного формата talentshow, всевозможных «войсов», «икс-факторов», «поп-айдолов» и прочего, возник видимый побочный эффект – появляется, а потом исчезает совершенно в никуда масса очень талантливых исполнителей, и юных и не очень. Если перелистать все сезоны этих шоу в России, то и здесь наберется весьма внушительный список имен, которых сейчас даже не смогу на ходу и вспомнить, но очень яркие и интересные бывали исполнители, которых отмечал во время конкурсов. Тем не менее по окончании проектов они растворялись в неизвестности, продюсеры и компании не бросались на «свежее мясо», не рвались вкладывать силы и средства в раскрутку новых талантов, хотя об этом постоянно все трендят, а у самих участников, конечно, не было ресурсов и возможностей двигать себя в джунглях шоу-бизнеса.

Что касается звезд, которые «не раскрылись» или «не реализовались», то я бы сказал несколько иначе, поскольку, если кто-то стал звездой, то значит, уже раскрылся и реализовался. Но есть эволюция, и вот именно эволюция звезд, тема потенциально упущенного, например, может быть предметом рассмотрения. Есть много артистов, которые могли бы, но не реализовали многое из того, чего можно было бы реализовать или достичь. По многим причинам – как объективным (отчасти мы говорили об этом в первом вопросе), так и субъективным. Если говорить о субъективном, то мне до сих пор не дает покоя самоуничтожение себя во вселенной Жанны Агузаровой, а также странное, очень досадное торможение, которое на каком-то этапе своей блестящей карьеры включила Земфира… Но, может быть, это всего лишь пауза. Очень надеюсь.

— В начале 90-х годов прошлого уже века невероятно популярными были такие телевизионные передачи, как «Музыкальный обоз» и «Матадор», ведущими которых были, соответственно, Иван Демидов и Константин Эрнст. Они тогда казались людьми новой волны и невероятной свободы мысли. По прошествии времени, Демидов и Эрнст блестяще нашли себя в новых реалиях, в которых о свободе слова и мысли говорить не приходится. С чем это связано и насколько вообще легко работать журналисту в сегодняшней России?

— Журналисту в сегодняшней России работать интересно, хотя и не всегда легко. Если мы имеем в виду именно журналистов, а не пропагандистов, в которые переобулись многие былые и не всегда плохие, журналисты — кто от страха, кто за тридцать сребренников, кто по причине врожденной умственной патологии. И, кстати, не только журналисты, это касается и артистов, и политиков, и общественных деятелей, просто деятелей…

Можно перечислять все «штатное расписание», и тут уже дело даже не в конкретных именах. Если начинать тыкать в кого-то поименно, то в список трагических и позорных трансформаций новейшего российского времени войдет не два, а сотни, если не тысячи перевертышей. Важнее, на мой взгляд, говорить о базовой причине грустных перемен, а не о конкретных персонажах. А базовая причина в том, что в известной формуле «свобода лучше, чем несвобода», декларированной некогда на высшем уровне, а теперь ставшей уже трагикомическим мемом в условиях здешней реальности, произошел мощный и, возможно, клинически фатальный крен в сторону несвободы. С этим креном в политическом режиме, общественном дискурсе и государственных трендах поменялись и люди.

Когда «лучше была» свобода, многие, являясь по природе своей конъюнктурщиками, воспевали свободу, поскольку именно это было мейнстримом, это поощрялось и за это никому ничего, кроме почета и уважения, не грозило. Когда мейнстрим сменился в прямо противоположную сторону, то флюгерами повернулись и многие носы, особенно, когда стало ясно, что за свою позицию или собственное мнение, если они противоречат мейнтсриму, можно, что называется, и по кумполу огрести. Причем, не только в переносном, но, как показали последние варварские разгоны мирных протестов в Москве, и в прямом смысле. Это называется конформизм, пресмыкательство, политическая проституция, или даже не только политическая. Тем более, что все это очень хорошо оплачивается. Плюс тотальное зомбирование мозгов госпропагандой, которая, в отличие от былой кондовой коммунистической пропаганды, умело внедрила в России франшизу герра Геббельса, и теперь весьма эффективно уродует сознание людей.

— Сергей Лазарев, на мой лично взгляд, является одним из самых смелых и порядочных российских исполнителей. Говорю это потому, что он открыто заявляет, что Россия аннексировала украинский Крым. Знаете ли Вы кого-либо еще из «звезд» российской эстрады, кто бы, не побоялся занять столь же честную позицию?

— Боюсь, у вас несколько идеалистические представления об артисте, которого вы упомянули. С 2014 года много воды утекло… Что касается общего вопроса о «честной» позиции звезд эстрады, то надо понимать, что восторг от аннексии Крыма совершенно искренне испытало большинство российского народонаселения, включая и «звезд эстрады». В этом смысле их позиция совершенно честная, хотя подлая и совершенно позорная с точки зрения добра и зла, светлой и темной стороны. Были и те, кто вынужденно отказался от своей честной позиции, поскольку не совпала с угаром агрессивного мейнстрима, и, поняв, что запахло жареным, многие просто быстренько засунули языки между своих булок, как изумительно выразился недавно мой коллега Юрий Дудь. Не все люди по природе своей пассионарии, революционеры, принципиальные идеалисты. Первобытный инстинкт выживания доминирует у многих особей, несмотря ни на какую эволюцию видов и возникновение в ходе этой эволюции чувств и разума у высших существ.

— Этим Вы объясняете и то, что немалое число «звезд» российской эстрады, которые готовы открыто заявить о своей поддержке того или иного криминального авторитета, молчат по внутриполитической повестке, в частности по жестокому разгону митинга оппозиции в Москве?

— Да, все то же самое касается поведения или реакции тех или иных публичных персонажей, звезд, селебрити, если говорить в целом о внутриполитической повестке, или в частности, о недавних разгонах мирных шествий граждан, а это были именно мирные шествия граждан, даже не митинги оппозиции, поскольку всю оппозицию к этому времени уже изолировали от людей, покидав по тюрьмам. Большинство звезд вообще «не заметили» произошедшего, никак не комментировали, не обозначили свою позицию нигде, хотя у всех есть инстаграмы, фейсбуки и прочие средства прямой коммуникации с внешним миром. Они были заняты исключительно собственными делами и заботами, будто ничего не происходит.

Верхом цинизма стал фестиваль «Шашлык Live», спешно устроенный властями в Парке Горького в пику протестным шествиям 3 августа. Потом отчитались о «рекордной» явке в 305 тысяч зрителей, чем насмешили, конечно, всю округу. Они представляют, что такое 300 тысяч человек и куда они вместятся?! Крупнейшие мировые фестивали, вроде Гластонберри, столько не собирали. А тут на коленке за два дня сварганили «Шашлычок лайф» со звездами среднего пошиба, и типа народ как повалил… При этом, конечно, в разы заменьшалось количество протестующих. Отчитались, разумеется, красиво. Фальсификации, приписки, подтасовки – без этого допинга власть уже не может. В этом она вся и везде, не только в случае с «Шашлыком» и последними разгонами, но и с теми же «выборами», в том же спорте.

Именно против этого люди и вышли мирно протестовать на улицы, против опостылевших лжи, вранья, издевательств. Даже в названии концерта читалась иезуитская издевка – типа шашлыки и рок-концерт в одном флаконе, но на фоне происходящего вполне выглядело прозрачным намеком на события в городе, поскольку мирных людей ОМОН дубасил в мясо, превращал в те самые шашлыки. А в паре километров от побоища беззаботно пели и плясали так называемые рок-музыканты. Ладно бы плясали и пели. Можно было выступить и сказать со сцены слова поддержки согражданам, жертвам террора и насилия, выразить протест, возмущение, солидарность, как это сделал, кстати, Face, выступая на другом концерте в Москве. В тот день вообще была богатая развлекательная афиша: и хлеб, и зрелища, и шашлыки…

Многие артисты потеряли в тот день лицо, стали тоже шашлыками – протухшими, со зловонным душком. Большинство. Честные и смелые остались в меньшинстве, но они были. Кто-то, узнав во что их втягивают, отказались от выступлений: Алексей Кортнев, Евгений Хавтан с «Браво», Евгений Федоров с Tequilajazzz, Макс Покровский с «Ногу Свело!». Михаил Епифанов из «Касты» и «Порнофильмы» публично осудили насилие над мирными людьми, Андрей Макаревич заново перезаписал и опубликовал «ОМОНовский вальсок». Так что, «не все еще пропало», как пел тот же Макаревич, да и суд истории еще впереди…

— Резюмирующий вопрос. Какой бы лично Вы хотели видеть Россию и какой она, на Ваш взгляд будет?

— Исходя из всего уже сказанного, думаю, что нет особой нужды многословно объяснять, какой бы я хотел видеть свою страну – счастливой, справедливой и свободной, разумеется. Хотелось бы, конечно, задорно и шапкозакидательски проскандировать, что таковой она в итоге и будет – как в речевках на митингах. Но, увы, что-то меня пока останавливает от столь безоглядного оптимизма…