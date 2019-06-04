Аршавину запретили выезжать из России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в ближайшее время не сможет покинуть территорию страны.

Данное решение было принято судом в Санкт-Петербурге по итогам сегодняшнего заседания, посвященного разводу экс-нападающего со своей супругой Алисой Казьминой.

«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. рублей в месяц (около 9 000 манатов). У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — заявил адвокат Казьминой Александр Добровинский.

Аршавин женился на Казьминой в 2016 году, а в 2017-м у пары родилась дочь. У бывшего спортсмена также есть три ребенка от телеведущей Юлии Барановской, с которой он длительное время жил в гражданском браке. (Чемпионат)