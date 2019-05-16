«Арсенал» выступил с заявлением относительно билетов на бакинский финал ЛЕ

Английский «Арсенал» выступил с заявлением касательно малого количества билетов для своих болельщиков на финал Лиги Европы в Баку, а также на выбор столицы Азербайджана в качестве места проведения решающей игры турнира.

«Все в «Арсенале» довольны, что добрались до финала Лиги Европы и мы с нетерпением ожидаем предстоящей встречи с «Челси» 29 мая. Однако мы очень разочарованы тем фактом, что УЕФА выделил нашим болельщикам всего 6000 билетов, хотя стадион финала вмещает более 60 000 человек. Только время покажет, смогут ли эти 6000 человек попасть на матч, учитывая насколько сложен вопрос путешествия.

У нас 45 000 обладателей сезонных абонементов, и многим из них придется пропустить эту игру, ввиду того, что УЕФА выбрал местом проведения финала такое ограниченное в транспортном плане место. И это неправильно. Реальность такова, что любая команда, которая бы ни дошла до финала, не смогла бы удовлетворить запросы своих фанатов.

Мы получили много жалоб от наших поклонников, и полностью разделяем их опасения. От имени наших болельщиков, мы хотели бы понять, по каким критериям происходит отбор городов для финалов, а также то, как учитываются условия для болельщиков при принятии этих решений.

В дальнейшем, мы настоятельно призываем УЕФА организовывать материально-техническое обеспечение и включение запросов болельщиков, как ключевую часть, при принятии будущих окончательных решений о местах проведения финалов. Поскольку то, что произошло в этом сезоне, недопустимо и не может повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения этой ситуации», — говорится в заявлении на сайте «Арсенала».

Напомним, что финал между английскими «Арсеналом» и «Челси» состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Баку.