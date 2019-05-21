«Арсенал» решил оставить Мхитаряна в Лондоне

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не приедет в Баку на финальный матч Лиги Европы УЕФА с «Челси».

Как сообщает Report, лондонский клуб распространил заявление по этому поводу на официальном сайте.

«Мы тщательно изучили варианты включения Мхитаряна в состав команды. После обсуждений с самим игроком и его семьей, мы приняли совместное решение не брать его на матч в гостях. Мы написали письмо в УЕФА и выразили нашу обеспокоенность. Мики — один из наших ключевых игроков в финале. Поэтому его отсутствие — потеря для нашей команды. Мы опечалены тем фактом, что игрок пропускает такой грандиозный финал, потому что такое бывают крайне редко в карьере футболиста. До отъезда в Баку он будет тренироваться с нами».

Напомним, финальная встреча Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана.