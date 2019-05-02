«Арсенал» победил «Валенсию», «Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом»

Состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. В Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» «Арсенал» принимал «Валенсию». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:1.

Счёт в игре на 11-й минуте открыл защитник гостей Муктар Дьякаби. Голевой передачей на француза отметился Родриго. Однако уже по истечении 14 минут «канониры» не только восстановили равновесие в счёте, но и вышли вперёд. Оба результативных удара в свой актив записал Александр Ляказетт. В первом случае он отличился с передачи Пьера-Эмерика Обамеянга, а во втором эпизоде ему ассистировал Гранит Джака. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Обамеянг после паса Зеада Колашинаца.

Ответный матч команды сыграют ровно через неделю — 9 мая на «Месталье».

Во второй встрече «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне принимал лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте после передачи полузащитника Филипа Костича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял форвард «Челси» Педро Родригес, голевой пас отдал хавбек Рубен Лофтус-Чик.

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая.