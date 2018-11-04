«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Футболисты лондонского «Арсенала» сыграли вничью с «Ливерпулем» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Джеймс Милнер на 61-й минуте, этот гол стал для 32-летнего капитана «красных» 50-м в рамках английской премьер-лиги. Хозяев от поражения спас точный удар Александра Ляказетта за 8 минут до завершения основного времени матча.

«Ливерпуль» с 27 очками в активе лидирует в таблице премьер-лиги, «Арсенал» с 23 очками занимает четвертую строчку.

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