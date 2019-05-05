«Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Футболисты «Арсенала» со счетом 1:1 сыграли вничью с «Брайтоном» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии, передает ТАСС.

На 9-й минуте встречи мяч с пенальти забил форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, с пенальти также забил нападающий «Брайтона» Гленн Мюррей (61).

Лондонский клуб не может выиграть четыре матча в чемпионате подряд. Последний раз подопечные Унаи Эмери побеждали 15 апреля, в гостевом матче против «Уотфорда» (1:0), после чего потерпели три поражения кряду.

«Брайтон» не может победить восемь матчей подряд в чемпионате (пять поражений, три ничьи). Последний раз команда побеждала 9 марта — «Кристал Пэлас» (2:1).

В турнирной таблице «Арсенал» идет на пятом месте в таблице, за тур до конца чемпионата отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на три очка. «Брайтон» занимает 17-е место.

В заключительном туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Бёрнли» 12 мая, «Брайтон» в этот же день примет «Манчестер Сити».