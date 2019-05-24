Арсен Венгер не приедет на бакинский матч «Арсенала»

Бывший главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер высказал свое мнение по поводу предстоящего финала Лиги Европы в Баку. Венгер сообщил, что не приедет на финальный матч, который пройдет в столице Азербайджана 29 мая.

«Финал есть финал. У команд такой проблемы нет. Они живут в идеальных условиях, у них есть частный самолет, у них хорошие деловые места. Это фанаты, которых затронула проблема с билетами. Что касается ситуации с Генрихом Мхитаряном, то этого не должно происходить в футболе. Когда присутствует политика, вы не можете играть в футбол», — заявил Венгер. (Telegraph)

Напомним, что Мхитарян отказался приехать в Баку, несмотря на гарантии безопасности от официальных властей Азербайджана.