Армянскую армию разгромила небольшая часть ВС Азербайджана

«Успешно продолжаются реформы в Азербайджанской армии. Азербайджанская армия развивается и тому есть доказательства».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр сообщил, что для Азербайджанской армии закупается современное оружие, и общественность информируется об этом: «90% продемонстрированной в прошлом году на параде Азербайджанской армии военной техники — это новая и современная техника».

З.Гасанов отметил, что в апрельских боях 2016 года армянскую армию разгромила небольшая часть Азербайджанской армии: «Армяне были вынуждены обратиться к русским для прекращения огня».

По словам министра, ведутся работы в направлении совершенствования деятельности Военно-морских сил Азербайджана, решаются технические вопросы: «Совершенствуются находящиеся на балансе Азербайджанской армии военные самолеты, способные выполнять боевые задачи. Обновлены вертолетные площадки, они оснащены современным оружием. Вертолеты нашей армии способны поражать цель с дальнего расстояния».