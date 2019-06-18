Армянскую армию разгромила небольшая часть ВС Азербайджана

«Успешно продолжаются реформы в Азербайджанской армии. Азербайджанская армия развивается и тому есть доказательства».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр сообщил, что для Азербайджанской армии закупается современное оружие, и общественность информируется об этом: «90% продемонстрированной в прошлом году на параде Азербайджанской армии военной техники — это новая и современная техника».

З.Гасанов отметил, что в апрельских боях 2016 года армянскую армию разгромила небольшая часть Азербайджанской армии: «Армяне были вынуждены обратиться к русским для прекращения огня».

По словам министра, ведутся работы в направлении совершенствования деятельности Военно-морских сил Азербайджана, решаются технические вопросы: «Совершенствуются находящиеся на балансе Азербайджанской армии военные самолеты, способные выполнять боевые задачи. Обновлены вертолетные площадки, они оснащены современным оружием. Вертолеты нашей армии способны поражать цель с дальнего расстояния».

| 2019-06-18T12:44:02+00:00 18 июня 2019, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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