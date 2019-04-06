Армянский суд принял решение в ползу сына Кочаряна

Суд в Ереване признал нарушением презумпции невиновности распространенное ранее сообщение Службы нацбезопасности (СНБ) об уголовном деле в отношении сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, заявила в субботу пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.

В феврале пресс-центр СНБ сообщил, что Седраку Кочаряну предъявлены обвинения в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных незаконным путем. Директор принадлежащей ему компании Алексан Ворсканян обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным СНБ, Ворсканян признал свою вину. С Кочаряна и Ворсканяна взяты подписки о невыезде.

«Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство адвокатов и констатировал нарушение презумпции невиновности Седрака Кочаряна со стороны СНБ», — написала Аракелян на своей странице в Facebook.

| 2019-04-06T18:07:05+00:00 6 апреля 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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