Армянский суд принял решение в ползу сына Кочаряна

Суд в Ереване признал нарушением презумпции невиновности распространенное ранее сообщение Службы нацбезопасности (СНБ) об уголовном деле в отношении сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, заявила в субботу пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.

В феврале пресс-центр СНБ сообщил, что Седраку Кочаряну предъявлены обвинения в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации доходов, полученных незаконным путем. Директор принадлежащей ему компании Алексан Ворсканян обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным СНБ, Ворсканян признал свою вину. С Кочаряна и Ворсканяна взяты подписки о невыезде.

«Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство адвокатов и констатировал нарушение презумпции невиновности Седрака Кочаряна со стороны СНБ», — написала Аракелян на своей странице в Facebook.