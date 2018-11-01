Армянский парламент повторно отклонил кандидатуру Пашиняна на пост-премьера

Парламент Армении на специальном заседании в четверг повторно отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства и, согласно законодательству, будет автоматически распущен, передает корреспондент РИА Новости.

«Воздержались 13 депутатов, за и против не было», — сказал спикер парламента Ара Баблоян, оглашая результаты голосования.

Ранее, 24 октября, парламент Армении на специальном заседании в первый раз отклонил кандидатуру Пашиняна, положив начало процедуре роспуска законодательного органа.

Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера. Таким образом он рассчитывал на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре нынешнего года.

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| 2018-11-01T16:41:59+00:00 1 ноября 2018, 16:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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