Армянский нападающий: «Габале» будет непросто отыграть домашнее поражение 0:2

Армянский форвард люксембургского ФК «Прогресс» Александр Карапетян прокомментировал победу своей команды в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы над ФК «Габала» (2:0), который он сам пропускал.

«Разумеется, я рад победе. И этот результат не стал для меня сюрпризом. В любом случае, пока еще рано говорить, что мы прошли в следующий раунд. Хотя «Габале» будет непросто отыграть домашнее поражение 0:2. Как бы там ни было, с уважением относимся к сопернику. В прошлом сезоне многие полагали, что мы проиграем шотландскому «Рейнджерсу», но мы прошли дальше. В Люксембурге тоже есть очень хорошие команды.

Слова нашего спортивного директора были правдой. Но во время матча в Габале я увидел баннер «No to racism» («Нет расизму»). Разумеется, мы не хотели каких-либо проблем, мы всего лишь спортсмены, занимаемся спортом, играем в футбол. Политикой не занимаемся. Я не думаю, что азербайджанские игроки «Габалы» будут играть против меня вдвойне агрессивно. Не жду этого. Считаю их профессионалами, которые могут отделять футбол от политики. Думаю, на поле будет взаимное уважением между командами», — заявил Карапетян.

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