Армянский медведь убил польского туриста

Польский турист погиб в субботу в Армении в результате нападения медведя при восхождении на гору Арагац, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

«Гражданка Польши Марго Л. сообщила днем 14 сентября службе спасения 911, что она и ее друг, также польский гражданин, подверглись нападению медведя при восхождении на гору Арагац… Спасатели обнаружили пострадавших через два часа… На место на вертолете вылетели врачи медцентра «Эребуни», которые констатировали смерть гражданина Польши Петра Б. 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Согласно сведениям Sputnik Армении, молодой поляк подвергся нападению хищника на высоте 3500 метров, когда вместе с невестой отправился в поход на гору Арагац. Парень вступил в бой с медведем, спасая жизнь подруги. Медведь крепко схватил мужчину, и они покатились вниз по склону горы и свалились со скалы.

Девушка немедленно вызвала спасателей, которые и обнаружили тело парня. По результатам судмедэкспертизы станет понятно, он получил смертельные травмы головы в результате падения на камни или схватки с животным.

По данным сайта, медведь остался жив и, по всей видимости, убежал.

Пострадавшая девушка доставлена в медцентр города Аштарак в 20 километрах от Еревана. Обстоятельства произошедшего выясняются.