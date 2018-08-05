Армянские ВС обстреляли позиции азербайджанской армии 92 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза.

Как передает сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Карвенд Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

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