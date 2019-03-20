Армянские СМИ: Рейтинг Пашиняна значительно снизился

Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна значительно снизился.

Об этом пишет армянская газета «Паст» со ссылкой на закрытые социологические исследования.

«Согласно нашим сведениям, на днях Пашиняну были представлены итоги подобного соцопроса, которые показали, что рейтинг главы кабмина значительно понизился и колеблется в пределах 52-53%»,- пишет газета.

Издание напоминает, что лишь 10 месяцев назад Пашиняна поддерживало свыше 90% населения, а во время прошедших парламентских выборов 9 декабря он получил свыше 70% голосов, то есть только за последние три месяца армия сторонников главы кабмина сократилась на 20%, а в течение 10 месяцев – на 35-40%.

«Эти результаты сильно обеспокоили Пашиняна, с чем и связаны тревоги и нападки на прессу, Facebook и другие информационные площадки, а также различные попытки отвлечь внимание от важных тем посредством определенных популистских шагов»,- подчеркивают авторы статьи.

По мнению газеты, с точки зрения власти проведение парламентских выборов в декабре было оправдано, поскольку если бы они состоялись, к примеру, в апреле, то блок «Мой шаг» получил бы несравнимо меньше голосов, а парламент попали бы не три, а пять партий.