Армянские депутаты потребовали закрытых слушаний по Карабаху

«Последние события вокруг переговоров по Карабаху, в частности, последняя встреча Пашинян-Алиев, нуждаются в некоторых разъяснениях».

Как сообщают армянские СМИ, об этом сообщил депутат от партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

По его словам, именно по этой причине фракция партии  требует организовать в Национальном Собрании закрытые парламентские слушания с участием всех политических сил.

Депутат добавил, что необходимо пригласить на эти слушания и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, глав Минобороны и МИД Армении, а также представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха.

«Мы уже обратились с официальным письмом к спикеру парламента», — отметил Абовян. (oxu.az)

| 2019-04-05T22:04:39+00:00 6 апреля 2019, 01:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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