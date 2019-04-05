Армянские депутаты потребовали закрытых слушаний по Карабаху

«Последние события вокруг переговоров по Карабаху, в частности, последняя встреча Пашинян-Алиев, нуждаются в некоторых разъяснениях».

Как сообщают армянские СМИ, об этом сообщил депутат от партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

По его словам, именно по этой причине фракция партии требует организовать в Национальном Собрании закрытые парламентские слушания с участием всех политических сил.

Депутат добавил, что необходимо пригласить на эти слушания и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, глав Минобороны и МИД Армении, а также представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха.

«Мы уже обратились с официальным письмом к спикеру парламента», — отметил Абовян. (oxu.az)