Армянская провокация не помешала «Карабаху» разгромить «Дюделанж»

Сегодня в рамках II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» в гостях встретился с Люксембургским «Дюделанжем».

На тридцатой минуте матча, при счете 2:0 в пользу азербайджанской команды игра была приостановлена. Судья прервал матч после того, как на поле вылетел дрон с тряпкой изображающей «флаг» т.н. Нагорно-Карабахской республики.

Футболисты «Карабаха» пытались сбить дрон мячом, началась потасовка. В результате команды покинули поле. Игра возобновилась примерно через полчаса.

Игра завершилась победой «Карабаха» со счетом 4:1.

Мячи за «Карабах» забили: Зубир, 11 (0:1), Мичел, 30 (0:2), Алмейда, 37-пен. (0:3), Кинтана, 69 (0:4). Автором гола «Дюделанжа» стал Бернье, 90 (1:4)