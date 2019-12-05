«Армянская бабушка» и мысли вслух

Способы пропаганды своих взглядов на жизнь, своей точки зрения на любые события и конфликты, есть разные. Армянская сторона использует их, практически, все. В очередной раз убедился в этом, наткнувшись на сайте prom.ua на картину маслом на холсте «Армянская бабушка». Вот, полюбуйтесь: https://prom.ua/p1029792692-kartina-maslom-holste.html. А еще лучше, почитайте описание картины. «Атмосферная картина маслом, написана по документальной исторической фотографии 106-летней бабушки, которая смело держит оружие, защищая свой родной дом от азербайджанцев в «Арцахе» (кавычки наши-ред.) (Нагорный Карабах) в 1990 году. Картина освещает дух народа, который стремится защитить свои территории»,- указано там.

Я связался с автором этой картины. Она поведала, что ее мама является этнической армянкой, она бывала в Армении, но в «Арцахе» к сожалению, не была». Художница рассказала и о том, что данная картина была написана в конце 2017 года и что у нее есть еще немало чего на такого рода тематику. То есть, украинская художница, мама которой является этнической армянкой, вовсю пропагандирует «дух народа, который стремится защитить свои территории». Под которыми подразумеваются оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Рисовалась картина, кстати, с известной фотографии. Ее сделали в 1990 году в Карабахе. И совсем недавно, в августе нынешнего года, Главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян выложила в Instagram это фото, снабдив его комментарием: «Не нужны мне эти ваши фейсаппы, потому что я и так знаю, что в старости буду выглядеть вот так». Марго себе, конечно, сильно польстила, но это тема иного разговора. Сейчас же речь идет о том, как армяне целенаправленно отстаивают свою точку зрения, пропагандируют ее, героизируя оккупантов и сепаратистов. Работа эта кипит везде, включая Россию и Украину.

А что же мы? Нет, азербайджанская диаспора в России и Украине что-то делает, проводит какие-то съезды, слеты, форумы. Но все это, как ни крути, рассчитано больше на сугубо азербайджанскую аудиторию. О мероприятиях, проводимых, например, разными азербайджанскими диаспорскими организациями Украины, практически ничего не пишут в местной прессе. Лишь изредка лидеры той или иной азербайджанской диаспорской организации Украины выступают в местных СМИ со статьями, интервью. Активность, к примеру, проявляет глава ОДАУ Хикмет Джавадов, имеющий постоянную колонку в издании «Гордон». Там же, кстати, публикуется и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев. Он же является и колумнистом издания LB.ua.

Да, это здорово, но этого мало. Ведь, количество азербайджанских диаспорских организаций в Украине очень большое. При этом, увы и ах, в подавляющем большинстве случаев, они работают или в интересах ее руководителя или просто не известны широкой местной общественности. В итоге, в соцсетях, руководители этих организаций пиарят самих себя, фотографируясь на фоне тех, с кем только что встретились. Как говорится, на здоровье, лишь бы прок был от этого. Но его, увы и ах, маловато.

А надо бы, конечно же, больше. Картины азербайджанских и местных художников о реалиях войны в Карабахе, о Геноциде в Ходжалы должны создаваться и реализовываться везде, где только можно. И стихи, рассказы на эту тему, также должны быть везде. Единичные случаи работы в этом направлении, конечно, имеются. Например, несколько лет назад в сборнике стихов очень популярной украинской поэтессы Анастасии Дмитрук вышло и стихотворение, посвященное жертвам Геноцида в Ходжалы. Но, этого мало. Работа в данном направлении должна вестись более скоординированно, сильно, целенаправленно. Потому, что под лежачий камень вода не течет. Особенно, если армянская сторона активно и используя любые ресурсы, включающие поездки украинских журналистов в РА и «НКР», работают над продвижением своей «правды» о войне в Карабахе.