Армяне получают должности, а азербайджанцы устраивают аферы против своих

В самом конце июня Кабинет министров Украины на закрытом заседании согласовал назначение глав восьми областных государственных администраций. Об этом сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. После того как президент Украины Владимир Зеленский подпишет соответствующий список главой Киевской области может стать бывший начальник управления европейской интеграции Минэнергетики и угольной промышленности Михаил Бно-Айриян.

Как пишет Vesti.ua, 35-летний председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян родился в Баку. Окончил школу во Львове. Затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности «Международные экономические отношения». Этот вуз Бно-Айриян окончил в 2007 году, последующие два года учился в России в Московском государственном институте международных отношений, где получил диплом МВА по специальности «Международный нефтегазовый бизнес». Заместитель директора «Укрэнерго» по коммуникациям и международному сотрудничеству.

Это, безусловно, тот человек, которым по праву может гордиться армянская диаспора Украины. Которая, уверен, обязательно воспользуется возможностями, которые открываются перед ними в связи с назначением Бно-Айрияна. О том, как нужно использовать свою высокую должность во благо интересам армян Украины не раз доказывал глава МВД Украины, также бакинец Арсен Аваков. Если коротко, то в возглавляемом им ведомстве на высоких постах трудится немало армян.

К примеру, более пяти лет директором Департамента обеспечения деятельности Министра, стратегического анализа и прогнозирования МВД Украины, заместителем министра внутренних дел этой страны, а также членом правительственного комитета по вопросам европейской интеграции является уроженец Еревана Тигран Авакян. И им тоже может гордиться влиятельная армянская диаспора Украины. Замечу к слову, что главным специалистом отдела международного сотрудничества Управления международного сотрудничества и договорно-правовой работы Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины является Армен Гаспарян.

Как видим, этнические армяне, в том числе и не родившиеся в Украине, стало быть, являющиеся членами армянской диаспоры этой страны, очень успешно тут делают карьеру. Все это превратило армянскую диаспору в очень влиятельную силу в этой стране. Уверен, что и мы были бы рады услышать о том, как этнический азербайджанец, тем более член азербайджанской диаспоры в Украине, добился тут большого успеха.

Но, увы и ах, мы слышим о представителях нашей диаспоры, большей частью, совсем иное. К сожалению, не редки случаи, когда азербайджанцы являлись заказчиками и исполнителями громких преступлений, даже убийств, таких же азербайджанцев. Плюс, немало случаев, когда азербайджанцы банально обманывают своих же. Об очередном таком громком деле недавно написали ведущие украинские и азербайджанские СМИ.

Конгресс киевских азербайджанцев как одна из крупнейших общин в Украине обеспокоен действиями Эдуарда Багирова, позиционирующего в роли правозащитника и бизнесмена. Как сообщает 1news.az со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в пресс-службе конгресса. По словам юриста Конгресса киевских азербайджанцев Юлии Коростовской, в данную организацию массово обращаются граждане Украины, в том числе и члены Конгресса, пострадавшие от действий Багирова, который якобы обещал им юридическую помощь за вознаграждение, но в итоге не выполнял взятых на себя обязательств.

«Кроме того, имеется ряд обращений граждан Украины, у которых Багиров брал в кредит денежные средства, распространяя неправдивую информацию о своих якобы близких отношениях с руководством нашей организации», — заявила юрист. Она отметила, что ни Конгресс, ни руководство организации не имеют никакого отношения к деятельности Багирова, а факты в обращениях пострадавших будут тщательно проверены.

В частности, сообщается, что Конгресс уже направил официальные запросы в Министерство юстиции и другие госорганы с целью выяснить, имеет ли право Багиров оказывать гражданам юридическую помощь, проводить адвокатскую деятельность. «Насколько нам известно, Багиров обещал содействие семьям осужденных, самим гражданам, находящимся в пенитенциарных заведениях, в улучшении условий содержания. Свое содействие он оценивал в солидную сумму денег. Семьи заключенных собирали необходимые средства, но помощи от Багирова не получили», — отмечает Коростовская.

Кроме того, Конгресс шокирован тем, что Эдуард Багиров, ссылаясь на якобы имеющуюся дружбу с руководством организации, обращался к ее членам с просьбами о кредитовании. «Нам известно, что Багирову были одолжены крупные суммы на проекты по обеспечению пенитенциарных учреждений продуктами питания, причем под честное слово и якобы поручительство нашей организации. Теперь же члены диаспоры просят содействовать в возврате этих средств», — подчеркнула Коростовская.

По ее словам, речь идет о суммах – от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен. В этой связи ККА официально заявляет, что не имеет никакого отношения к деятельности Багирова и любые ссылки на сотрудничество или «дружбу» с руководством конгресса являются неправомерными, наносящими репутационный урон организации.

Организация заявляет, что просто вынуждена обнародовать эти данные, чтобы остановить такого рода деятельность Багирова и предотвратить дальнейшее выманивание денежных средств у доверчивых граждан. «Задета репутация Конгресса киевских азербайджанцев, а заявления от пострадавших продолжают поступать. Не исключено, что пострадавших может быть гораздо больше, мы пока даже не представляем масштабы этой проблемы. Организация намерена обратиться в правоохранительные органы с целью защиты своих прав и прав участников конгресса», — резюмировала юрист организации.

Такая вот история. Печальная по нескольким причинам. Ведь, Эдурад Багиров мог бы стать тем, кем бы гордилась азербайджанская диаспора Украины. Он мелькает в местных СМИ, в том числе и в телевизионных. Но, как видим, он выбрал иной путь. При этом, никого влиятельного, авторитетного человека наша диаспора в Украине во власть так и не выдвинула. Нет тут у нашей диаспоры того влияния, тех рычагов, тех высокопоставленных чиновников, которые есть у армянской диаспоры Украины. И это очень грустная констатация.