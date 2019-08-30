Армяне подвергли снайперскому обстрелу пограничный боевой пункт Азербайджана

Армяне продолжают провокации против пограничных боевых позиций отдельной пограничной дивизии «Газах» Государственных пограничных войск, расположенных на линии соприкосновения войск на государственной границе Азербайджана и Армении, сообщили в пресс-службе ГПС.

Было отмечено, что 29 августа в 18:30 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных близ села Шаваршаван Ноембрянского района подверглись обстрелу из снайперских винтовок позиции пограничного боевого пункта Азербайджана в направлении села Фарахли Газахского района.

В результате снайперского огня было обстреляно военное грузовое транспортное средство, следовавшее по дороге в тылу боевых позиций. Пострадавших среди военнослужащих нет.

Огонь армянских снайперов был подавлен ответным огнем.