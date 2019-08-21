Армяне нарушили режим прекращения огня 23 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 разa.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.