Армяне нарушили режим прекращения огня 22 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.