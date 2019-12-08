Армяне Америки нацелились на Азербайджан

Печально известный Армянский национальный комитет Америки (ANCA) – основная их общинная организация по ту сторону океана – предпринял очередную акцию, нацеленную против интересов Азербайджана.

«США должны прекратить преференциальный режим торговли для Азербайджана», отмечает ANCA в своем заявлении, направленном торговому представителю США в преддверии заседания по вопросу о продолжении права Баку на экспорт продукции в США в рамках программы Общей системы преференций (GSP), отменяющей торговые пошлины.

Отметим, что заседание запланировано на 17 января 2020 года.

В письме ANCA, директор этой организации по правительственным вопросам Тереза Еримян, как передают армянские СМИ, «отметила три важных момента: 1) сговор Азербайджана с Турцией с целью блокады Армении; 2) предоставление убежища для осужденного убийцы Рамиля Сафаров; 3) расистская политика Азербайджана по отказу в выдаче виз этническим армянам».

В этом уведомлении ANCA в преддверии заседания Торгового представительства США подчеркиваются также «нарушения прав трудящихся Азербайджаном» и содержится призыв представить общественности, гражданам и организациям США результаты рассмотрения этих вопросов после заседания.

То есть, текст построен таким образом, будто является не подлежащим никакому сомнению, что Торговое представительство США обязательным образом рассмотрит и эти претензии американских армян. Хотя пожелание какой-либо общины вовсе не является руководством к действию для официальных структур США.

Напомним, что не так давно армяне всего мира принялись было праздновать с подачи ANCA победу в Конгрессе США по вопросу признания «геноцида», но холодным душем для них стал отказ верхней палаты парламента США – Сената – сделать то же самое. И вот уже новая атака – на сей раз на Азербайджан.

Вообще-то, наше государство раз уже пострадало похожим образом от консолидированных действий армянства и их лоббистов в США. Это случилось в 1992 году, в разгар Карабахской войны – тогда была принята та самая 907-я поправка к Акту поддержки свободы. Она запрещает оказание американской помощи Азербайджану на уровне правительства. Но уже много лет, как поправка эта заморожена, и армянам с этим ничего поделать не удается.

И вот теперь ANCA хочет добиться упразднения преференциального режима торговли США с Азербайджаном. Известно, что GSP — это программа, отменяющая торговые пошлины для ряда государств. В настоящее время GSP применяется по отношению к 120 странам мира, причисленным к развивающимся. В рамках системы преференций, установленной Законом о торговле от 1974 года, торговым партнерам США предоставляется право беспошлинно ввозить на территорию Штатов более 3,5 тысячи видов продукции.

Решение распространить торговые льготы на Азербайджан было принято в декабре 2008 года. С этой целью тогдашний президент США Джордж Буш направил в Конгресс официальное уведомление. Президент отмечал, что пришел к решению о дальнейшем развитии экономических связей с Азербайджаном.

На тот момент бенефициарами программы были 132 страны. А льготы распространялись на товары 5 тысяч наименований. GSP охватывает почти все промышленные и часть сельскохозяйственных товаров. И эта программа выгодна как участвующим странам, так и американским предпринимателям.

Нет никаких оснований считать, что армянам удастся добиться своего 17 января. Однако и полностью исключать такую возможность не следует. Да, наша страна имеет давние торгово-экономические отношения со Штатами. Американский бизнес имеет значительные вложения в экономику Азербайджана, а наши госструктуры в свою очередь держат значительную часть средств страны в виде инвестиций в Америке. Но не надо сбрасывать со счетов и то, что у армян есть значительная сеть лоббистов в разных сферах. Как говорится, карта может сыграть.

Этой кампании можно было бы противопоставить усилия немалочисленной азербайджанской диаспоры США, но, как это ни печально, в очередной раз мы не наблюдаем даже малейшего импульса к противодействию армянам с их стороны.