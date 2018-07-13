Армия Сирии взяла город Дараа, где началось восстание против Асада

Сирийская армия в ходе боевых действий заняла город Дараа, в котором семь лет назад началось восстание против президента Башара Асада, сообщает Reuters.
Правительственные силы восстановили контроль над оппозиционной провинцией на границе с Иорданией в результате крупного наступления, начавшегося в июне. На площади города водрузили флаг страны.
С 19 июня, когда началось наступление на город, правительственные войска взяли под свой контроль обширную территорию вокруг Дараа, пишет korrespondent.net.
«Россияне дали нам гарантию, что сирийская армия не войдет в оппозиционные районы» , — сказал Абу Баян, лидер повстанческой группировки в городе.
В данный момент, около 2000 повстанцев вместе со своими семьями находятся в оппозиционной части города Дараа. Согласно соглашению с Россией, последняя гарантировала их эвакуацию после капитуляции и сдачи оружия.
По данным ООН, из-за боев в данном регионе 234 тысяч человек стали беженцами, причем 70% из них укрылись в соседней провинции Кунейтра, которая находится рядом с занятыми Израилем Голанскими высотами.
Отметим, что в провинции Дараа в 2011 году начались первые протесты против режима Асада, которые впоследствии переросли в масштабную гражданскую войну.