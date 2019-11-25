Армия обороны Израиля сообщила о задержании 15 подозреваемых в терроризме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках операции на Западном берегу реки Иордан задержала 15 палестинцев по подозрению в причастности к террористической деятельности. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на странице израильской армии в Twitter, сообщает ТАСС.

«В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК, израильская контрразведка), пограничной полиции и полиции арестовали на Западном берегу 15 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, беспорядках и насильственных действиях в отношении израильских гражданских лиц и солдат», — отмечается в сообщении. Все задержанные переданы для проведения допросов в израильскую контрразведку.

| 2019-11-25T09:52:09+00:00 25 ноября 2019, 10:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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