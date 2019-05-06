Армия обороны Израиля объявила о снятии ограничений в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа

Пресс-служба Армии обороны Израиля объявила в понедельник о снятии ограничений в области безопасности для жителей районов в 40-километровой зоне вокруг сектора Газа. Таким образом, армия фактически подтвердила действие достигнутого ночью палестинскими группировками соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

«С 07:00 утра понедельника все защитные меры в отношении тыла отменяются», — говорится в распространенном военными коммюнике. Израиль после начала очередного витка противостояния 4 мая ввел в действие специальные инструкции по безопасности для жителей 40-километровой зоны вокруг сектора Газа. В частности, были отменены занятия в школах и запрещены собрания более 300 человек в одном месте.

При посредничестве Египта в понедельник ночью было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника. Оно начало действовать в понедельник в 04:30.