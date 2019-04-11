Армия Нигерии выгнала всех жителей города для проведения операции

Нигерийская армия эвакуировала все население города Джакана для того, чтобы провести операцию в регионе. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ООН.

Отмечается, что военные вынудили около 10 тысяч человек переместиться во временный лагерь в 40 км от города. Это расстояние жители Джаканы преодолели пешком.

В ООН подчеркнули, что некоторые нигерийцы пришли в лагерь «ни с чем, только в обуви».

Ранее сообщалось, что в Нигерии 66 человек убиты при нападениях неизвестных.

| 2019-04-11T13:39:24+00:00 11 апреля 2019, 13:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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