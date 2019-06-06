Армия Хафтара заявила об уничтожении беспилотника в аэропорту Триполи

«Беспилотник, который был атакован ливийской авиацией в международном аэропорту Митига в Триполи, нанес многочисленные авиаудары. Ранее мы за ним проследили и объявили об этом сегодня, что он совершил удары по нашим войскам на окраине Триполи, не нанеся нам ущерба. После наблюдения за ним наши самолеты действовали в координации с оперативным штабом и преследовали его (беспилотник — ред.) до тех, пока он не прибыл и не приземлился на авиабазе в международном аэропорту Митига. Он был уничтожен прямым ударом», — заявил аль-Убейди.