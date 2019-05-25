Армия Хафтара продвигается в сторону столицы Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара идет к югу и востоку столицы страны Триполи. Об этом рассказал директор пресс-службы Халифа аль-Убейди, передает РИА «Новости».

По словам директора, армия Хафтара продвигается из всех боевых позиций.

«Ливийская армия и ее военные части продвигаются… при поддержке военно-воздушных сил Ливии», — добавил аль-Убейди.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием Хафтара, и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.