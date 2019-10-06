Армия Хафтара продолжает бои

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли авиаудары по складам с боеприпасами в городе Сирт, который контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС), говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

«Авиация верховного командования ливийских арабских вооруженных сил (ЛНА) нанесла последовательные авиаудары, посредством которых были поражены четыре военные цели в Сирте, представленные складами, которые террористические формирования использовали для хранения оружия и боеприпасов», — сообщил аль-Мисмари.

Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков террористической группировки ИГ.

Сирт находится на побережье Средиземного моря. Родной город бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи был захвачен террористами в 2014 году.

| 2019-10-06T11:49:43+00:00 6 октября 2019, 12:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss