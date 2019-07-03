Армия Хафтара отрицает, что бомбила центр содержания беженцев под Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара опровергла сообщения о своей причастности к бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов под ливийским Триполи.
Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура. Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) обвинило в бомбежке центра авиацию Хафтара.
Согласно заявлению информационного центра Западного оперативного штаба ЛНА, «армия не наносила удары по центру содержания нелегальных иммигрантов». В штабе отметили, что ВВС точечными ударами во вторник вечером поразили находящийся в том же районе военный лагерь лояльной ПНС группировки и их склады с оружием. После успешного авианалета, сообщают в ЛНА, боевики, чтобы «ввести в заблуждение общественное мнение и возложить вину на армию, обстреляли из минометных установок центр содержания нелегальных иммигрантов».(РИА Новости)
| 2019-07-03T16:22:00+00:00 3 июля 2019, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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