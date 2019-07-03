Армия Хафтара отрицает, что бомбила центр содержания беженцев под Триполи

Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура. Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) обвинило в бомбежке центра авиацию Хафтара.

Согласно заявлению информационного центра Западного оперативного штаба ЛНА, «армия не наносила удары по центру содержания нелегальных иммигрантов». В штабе отметили, что ВВС точечными ударами во вторник вечером поразили находящийся в том же районе военный лагерь лояльной ПНС группировки и их склады с оружием. После успешного авианалета, сообщают в ЛНА, боевики, чтобы «ввести в заблуждение общественное мнение и возложить вину на армию, обстреляли из минометных установок центр содержания нелегальных иммигрантов».(РИА Новости)