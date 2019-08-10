Армия Хафтара объявила о прекращении огня

Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня с субботы по понедельник в связи с праздником Ид аль-Адха (Гурбан байрамы), говорится в заявлении официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

«Главнокомандующий объявил о прекращении всех военных действий армии на окраинах Триполи с 15:00 субботы до 15:00 понедельника, чтобы позволить согражданам отметить Ид аль-Адха», — говорится в полученном РИА Новости заявлении аль-Мисмари.

При этом аль-Мисмари предупредил о «жестком» ответе армии на любые нарушения перемирия или угрозы войскам Хафтара.

Соперники Хафтара – правительство национального согласия (ПНС) – объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия чуть ранее в субботу.