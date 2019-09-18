Армия ДР Конго объявила о ликвидации лидера боевиков на востоке страны

Армия Демократической Республики Конго (ДРК) объявила, что ликвидировала лидера боевиков из «Демократических сил освобождения Руанды» Сильвестра Мудакумуру. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил ДРК Ричарда Касонгу.

«Мудакумура был убит накануне на востоке ДР Конго в районе Рутшуру», — подчеркнул он.

Летом 2012 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Сильвестра Мудакумуры. Уроженец Руанды, он был обвинен в совершении военных преступлений на территории ДР Конго в период с 20 января 2009 до конца сентября 2010 года. Он подозревался, в том числе, в нападении на гражданских лиц, убийствах, пытках.(ТАСС)