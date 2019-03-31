Армия должна сказать свое слово

Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, с моей точки зрения ожидаемо, не привели к прорыву в деле освобождения оккупированных РА территорий нашей страны. Стороны договорились договариваться. И встретились, чтобы в будущем встретиться еще раз. Сколько нужно такого рода встреч, чтобы понять очевидное, а оно состоит в нежелании Армении возвращать Азербайджану захваченные территории, сказать сложно. Ясно одно — официальный Ереван заинтересован в бесконечных переговорах и изменить его позицию может лишь военная операция по принуждению агрессора к миру.

Пока же мы видим попытки изображать оптимизм там, где для него нет никаких оснований. Да, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) заявили, что переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошли в конструктивном ключе, оба лидера подчеркнули важность шагов для мирного решения вопроса. Сколько такого рода заявлений от, многократно сменившихся представителей стран-членов МГ ОБСЕ, мы слышали за эти годы? Не сосчитать. А воз и ныне там.

Особо занимательно было выслушать позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он приветствовал первую официальную встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене 29 марта. Более того, он «придал важность тому, что лидеры двух стран готовы на создание условий, способствующих укреплению мира в зоне конфликта». Наконец, Гутерриш рассчитывает на дальнейшие шаги по активизации успешных переговоров, говорится в сообщении.

Как видим, генсек ООН рукоплещет и стране-оккупанту и стране-жертве оккупации, что само по себе является нонсенсом. О том, что Армения не выполняет резолюции Генеральной Ассамблеи и совета Безопасности ООН, в которых черным по белому прописано требование о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана, господин Гутерриш не упоминает. Зачем искать виноватых, если можно обойтись общими фразами и изобразить дежурный оптимизм?! Но разве он один такой? Увы, нет.

Наверное, самое яркое свидетельство неспособности или нежелания внешних сил способствовать справедливому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мы увидели в лице присутствовавшего на переговорах в Вене личного представителя действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту Анджея Каспшика. Данный польский пан занимает эту высокую должность с января 1997 года. Вы только вдумайтесь! Аж целых 23 года имитировать бурную деятельность, озвучивать банальные фразы, лавировать между струйками, не выдав конкретный результат в виде урегулирования конфликта — это какой же талант нужно иметь!

Но, Каспшику, уверен, глубоко безразлично мнение о нем азербайджанских или армянских СМИ. Он ежемесячно получает зарплату, исчисляемую многими тысячами долларов. За годы неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта он, смею полагать, заработал целое состояние. И хочет, убежден, зарабатывать дальше. Не он, повторюсь, один. Очень многие зарубежные дипломаты, вовлеченные в процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мечтают о том же — лишь бы велись переговоры, не было бы войны.

В этом их позиция совпадает с армянской. В Ереване также мечтают до бесконечности затягивать переговорный процесс, держа под оккупацией 20% наших территорий. Собственно, в логику этой политики РА укладывается априори глупая попытка Никола Пашиняна усадить за стол переговоров карабахских сепаратистов. И я не считаю дипломатической победой Азербайджана то, что эта провокация Пашиняна «не прокатила» и формат переговорного процесса остался неизменным. Да, в Армении Пашинян вынужден будет оправдываться за неспособность реализовать то, о чем говорил. Но, нам с этого что?! Ровным счетом ничего. Ни один сантиметр оккупированной Арменией территории не возвращен Азербайджану. А ведь именно в этом, в де-оккупации наших земель, состоит основной смысл участия официального Баку в переговорном процессе.

Практика показывает, что единственный путь освобождения наших земель — военный. Вспомним хотя бы успешную четырехдневную войну, что имела место в апреле 2016 года. Тогда, за очень короткий срок азербайджанская армия смогла сделать то, чего не смогла сделать за десятилетия азербайджанская дипломатия. Освобождены были 2000 гектаров родной земли, взят под контроль ряд стратегически важных высот. Плюс, в РА, после этого поражения начался политический кризис, приведший в итоге к «бархатной революции». Все это и говорит о том, что свое слово снова должна сказать азербайджанская армия. Благо, международное право на нашей стороне.