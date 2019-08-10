Армения вновь устроила провокацию на международных армейских играх

На проходящем в России соревновании «Международные армейские игры — 2019» Армения вновь прибегла к провокации против Азербайджана.

Как передает Report, на этот раз на своем стенде армяне участникам «Международных армейских игр — 2019» преподнесли национальные музыкальные инструменты и предметы быта Азербайджана как свои исторические инструменты.

Так, среди музыкальных инструментов тар, саз, каманча и тутак были представлены как армянские национальные инструменты. Кроме того из предметов быта армянами был присвоен «Санак» (большой медный кувшин с длинным узким горлышком и с ручкой для ношения воды на плече или на спине).

Организаторы были проинформированы о факте, однако пока безрезультатно.

Отметим, что 3 августа районе кубинки Московкой области на полигоне Алабино стартовали «Международные армейские игры — 2019».

Напомним, что ранее на стенде, продемонстрированном в выставочно-конгресс центре «Патриот Экспо», Армения представила Нагорный карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы как сою территорию и после вмешательства азербайджанской стороны стенд был убран.

| 2019-08-10T16:49:58+00:00 10 августа 2019, 17:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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