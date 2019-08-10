Армения вновь устроила провокацию на международных армейских играх

На проходящем в России соревновании «Международные армейские игры — 2019» Армения вновь прибегла к провокации против Азербайджана.
Как передает Report, на этот раз на своем стенде армяне участникам «Международных армейских игр — 2019» преподнесли национальные музыкальные инструменты и предметы быта Азербайджана как свои исторические инструменты.
Так, среди музыкальных инструментов тар, саз, каманча и тутак были представлены как армянские национальные инструменты. Кроме того из предметов быта армянами был присвоен «Санак» (большой медный кувшин с длинным узким горлышком и с ручкой для ношения воды на плече или на спине).
Организаторы были проинформированы о факте, однако пока безрезультатно.
Отметим, что 3 августа районе кубинки Московкой области на полигоне Алабино стартовали «Международные армейские игры — 2019».
Напомним, что ранее на стенде, продемонстрированном в выставочно-конгресс центре «Патриот Экспо», Армения представила Нагорный карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы как сою территорию и после вмешательства азербайджанской стороны стенд был убран.