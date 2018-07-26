Армения признала высокую вероятность войны с Азербайджаном

Вероятность войны между Арменией и Азербайджаном очень высока, пишет lenta.ru. С таким заявлением в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ответ на просьбу разъяснить свои слова о том, что ответственность за урегулирование в Нагорном Карабахе лежит на России, Пашинян сказал, что на данный момент в регионе наблюдается очень напряженная ситуация. «Я имел в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне», — заявил премьер-министр.

«Я, и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах», — подчеркнул Пашинян. «Я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу в это поверить», — добавил он.

Пашинян признался, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным продажу Москвой оружия Азербайджану, но предпочел не вдаваться в детали беседы. «Эмбарго на оружие [для Азербайджана] — это другой разговор, и этот разговор мы будем продолжать не только с Россией, но и с Белоруссией, и с нашими другими партнерами по ОДКБ. Потому что мы являемся членами общей Организации безопасности», —подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян рассказал Венедиктову, что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым его познакомил именно Путин. «К сожалению, это знакомство не было очень эффективным, потому что Ильхам Алиев тоже участвовал в саммите НАТО [11-12 июля], но там мы не здоровались просто друг с другом, потому что, ну, так получилось», — поведал он. При этом армянский премьер назвал хорошей идеей предложение созвониться с Алиевым, но признался, что у него нет номера телефона азербайджанского лидера. Венедиктов пообещал взять у президента Азербайджана номер телефона и поделиться этой информацией с Пашиняном.

Подтвердил премьер-министр Армении и информацию о том, что его сын служит в Нагорном Карабахе на передовой. «Он отправился туда как доброволец — это очень важно, очень многие это интерпретируют как агрессивный жест. Это миролюбивый жест, потому что, я думаю, все мы понимаем, что, когда я отправляю своего сына в Карабах, я не хочу, чтобы там началась война», — сказал Пашинян и добавил, что был бы очень рад, если бы Алиев тоже отправил служить своего сына.

«Но это значит еще, что я не буду щадить ничего, ничего, чтобы защитить свой народ, свою страну. Мы не хотим войны. Но мы будем воевать, конечно, если Азербайджан начнет войну», — подчеркнул Пашинян.

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