Армения погрузилась во тьму

В энергетической системе Армении произошла крупная авария, в результате которой возникли перебои с электричеством в Ереване и других городах республики. Об аварии 10 июля сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян в Facebook.

«У нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭС [теплоэлектростанция] и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19.00», – написал он.

Из-за блэкаута несколько часов было обесточено столичное метро. На некоторых участках поезда остановились в туннелях. Пассажиров удалось эвакуировать только после частичного восстановления электроснабжения, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря мэра Еревана Акопа Карапетяна.

Спустя три часа после блэкаута Авинян сообщил в Facebook, что в результате аварии производство энергии упало с 830 МВт до 287 МВт, или 35%.»Уже восстановлены поставки 587 МВт, что составляет около 70% спроса. После перезапуска Ереванской ТЭС или пятого энергоблока Разданской ТЭС проблемы будут полностью устранены», – заверил он.

gordonua.com
| 2019-07-11T01:24:44+00:00 11 июля 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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