Армения погрузилась во тьму

В энергетической системе Армении произошла крупная авария, в результате которой возникли перебои с электричеством в Ереване и других городах республики. Об аварии 10 июля сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян в Facebook.

«У нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭС [теплоэлектростанция] и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19.00», – написал он.