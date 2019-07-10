Армения погрузилась во тьму

В энергетической системе Армении произошла крупная авария, в результате которой возникли перебои с электричеством в Ереване и других городах республики. Об аварии 10 июля сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян в Facebook.
«У нас авария в энергетической системе. Ереванская ТЭС [теплоэлектростанция] и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19.00», – написал он.
Из-за блэкаута несколько часов было обесточено столичное метро. На некоторых участках поезда остановились в туннелях. Пассажиров удалось эвакуировать только после частичного восстановления электроснабжения, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря мэра Еревана Акопа Карапетяна.