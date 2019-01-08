«Армения останется предельно милитаризованной страной»

Блиц-интервью с известным российским политологом, председателем Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорием Трофимчуком.

— Как известно, Россия в виду определенных причин увеличила цену на газ, поставляемого в Армению, с 150 до 165 долларов. Понятно, что меры Первопрестольной этим не ограничатся. Каких еще сюрпризов следует ожидать Еревану от Москвы?

— Чтобы остановить рост цен и тарифов, остался вариант развития прямых связей между регионами России и Армении, и мы уже видим начавшуюся активность в этой сфере. Других вариантов просто нет, с учётом усиления давления США и ЕС на Москву. Но даже в межрегиональной версии придётся, для начала, избавиться от влияния и участия в этих процессах коррупционеров, преступников. А это практически невозможно. В том числе внутри Армении, где на смену коррупционерам времён Саргсяна приходят ещё более жёсткие функционеры времён Пашиняна.

Как показывает практика, население страны уже очень скоро будет с теплотой вспоминать предыдущую власть, на простом сопоставлении того, что было, с тем, что стало. Поэтому для простого, что называется, армянского населения, рост цен, к сожалению, будет тотальным. Россия не будет, не сможет в ущерб себе поддерживать приемлемый уровень тарифов и цен в Армении, не те сейчас времена. В свою очередь, это усилит давление на новую армянскую власть со стороны толпы, улицы, так как, с точки зрения граждан, она им ничего не даст.

Что касается газа, то можно сказать, что Москва с нового года для Еревана ничего не повысила: это обычное январское колебание тарифа в сторону повышения в условиях рыночной системы. С другой стороны, можно сказать, что Никол Пашинян своих обещаний в этой части не выполнил, хотя до сих пор сохраняется возможность исключения коррупционеров из газовой цепи на армянском участке.

— По оценкам экспертов, Армения входила в пятерку наиболее милитаризованных стран. Как вы считаете, возможно ли, что Кремль пересмотрит приоритеты, и Еревану уже не будет перепадать российское оружие на льготных условиях?

— Российская военная база на территории Армении во многом делает Москву заложницей Еревана, и Пашинян это прекрасно понимает. Поэтому Москва по-прежнему будет поставлять Армении оружие, хотя теперь уже в более осторожных объёмах и версиях. Во всяком случае, до тех пор, пока будущее российско-армянских отношений не прояснится в нужной, для Москвы, степени. А это будущее пока что так и не прояснилось, несмотря на рекордное количество встреч премьера Армении с президентом России. Здесь какая-то обратная зависимость: чем больше саммитов на высшем уровне, тем меньше ясности.

Однако при любом раскладе Армения останется предельно милитаризованной страной – хоть с помощью РФ, хоть с чьей-то другой.

— В случае, если Москва приструнит Ереван в вопросе поставок вооружения, может ли Баку воспользоваться благоприятной ситуацией и диктовать свои условия в более жесткой форме?

— Для Баку, объективно говоря, наступил период, когда он может воспользоваться мутной обстановкой внутри Армении. И тут многое зависит от самого Баку, это серьёзный политический шанс, впервые за многие годы. Во всяком случае, я бы такого момента не упустил. Напомню, к слову, цитату одного из видных армянских деятелей о том, что «если у Пашиняна ничего не получится, страну ожидает крах». При этом хочу подчеркнуть, что речь не идёт о силовом, лобовом вторжении азербайджанской армии в зону Карабаха. Военным путём, после «апрельской» войны 2016, Азербайджан уже ничего решить не сможет, так как после 2014 года возникло слишком много желающих поджечь весь Южный Кавказ оптом. Жёсткие заявления Баку в сторону Еревана также ни к чему не приведут, так как противник всегда ценит реальные действия, а не бумажные угрозы, тем более в большом количестве.

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