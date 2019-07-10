Армения осталась без электричества

В Ереване и ряде областей Армении произошел сбой в электроснабжении.

Остановлена работа Ереванского метрополитена, оттуда эвакуируют пассажиров, сообщает Спутник Армении.

Телефонная связь и интернет работают с перебоями.

По сообщениям в соцсетях, отключения повлияли на подачу газа абонентам.

Спасательные бригады МЧС по указу министра проводят мониторинг ситуации в разных частях города для выявления причин «скачков» электричества. В Центре кризисного управления отмечают, что оперативные бригады работают в многолюдных местах, в частности метро.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер Армении Тигран Авинян предупредил о возможных отключениях электричества по всей стране из-за аварии в энергосистеме и останвоки Ереванской ТЭЦ и энергоблока Разданской ТЭЦ.

«В данный момент у нас авария в энергетической системе. Отключены Ереванская ТЭЦ и Пятый блок Разданской ТЭЦ. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19:00», — написал Авинян в Facebook.

| 2019-07-10T15:14:59+00:00 10 июля 2019, 15:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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