Армения осталась без электричества

В Ереване и ряде областей Армении произошел сбой в электроснабжении.

Остановлена работа Ереванского метрополитена, оттуда эвакуируют пассажиров, сообщает Спутник Армении.

Телефонная связь и интернет работают с перебоями.

По сообщениям в соцсетях, отключения повлияли на подачу газа абонентам.

Спасательные бригады МЧС по указу министра проводят мониторинг ситуации в разных частях города для выявления причин «скачков» электричества. В Центре кризисного управления отмечают, что оперативные бригады работают в многолюдных местах, в частности метро.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер Армении Тигран Авинян предупредил о возможных отключениях электричества по всей стране из-за аварии в энергосистеме и останвоки Ереванской ТЭЦ и энергоблока Разданской ТЭЦ.

«В данный момент у нас авария в энергетической системе. Отключены Ереванская ТЭЦ и Пятый блок Разданской ТЭЦ. По всей республике возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы для решения проблемы до 19:00», — написал Авинян в Facebook.