Армения не изъявила желание участвовать в саммите Движения неприсоединения

От Армении на данный момент не поступало обращение об участии в саммите Движения неприсоединения в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов в ходе пресс-брифинга.

Отметим, что Армения является страной-наблюдателем в Движении неприсоединения.

«Мы проводим регистрацию онлайн. Желающие участвовать в работе саммита подают заявки. Пока от Армении такой заявки не поступало», — сказал Гасанов.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период «холодной войны», трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.