Армения направила Чехии запрос на экстрадицию племянника экс-президента

Армянская сторона направила запрос на экстрадицию задержанного в Праге 6 декабря племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна — Нарека Саргсяна, разыскиваемого в Армении за хранение оружия и наркотиков, сообщила в четверг РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.
Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье «похищение человека».
«Генеральная прокуратура направила в Чехию запрос на экстрадицию Саргсяна 28 декабря», — сказала Хачатрян.
Ранее сообщалось, что при обнаружении Саргсяна в Праге он предоставил фальшивый паспорт на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.
Ранее в розыск также были объявлены брат экс-президента Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных».