Армения направила Чехии запрос на экстрадицию племянника экс-президента

Ранее сообщалось, что при обнаружении Саргсяна в Праге он предоставил фальшивый паспорт на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.

Ранее в розыск также были объявлены брат экс-президента Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных».