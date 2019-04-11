Армения надеется на устранение противоречий между Азербайджаном и Арменией

«Венская встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном была продуктивной».

Об этом Западно-европейскому бюро Report сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

«До этого были достигнуты некоторые договоренности на уровне министров иностранных дел. Остались только небольшие разногласия между лидерами. Мы желаем продолжения переговоров в такой же атмосфере. Надеемся на устранение разногласий и продолжение мирного процесса. Если премьер обращается к парламенту, призывает учитывать мнение населения Нагорного Карабаха, армянского и азербайджанского народов и отмечает важность мира, значит, он хочет мира. Премьер-министр хочет, чтобы армянский народ напрямую обратился к азербайджанскому народу. Есть определенные препятствия. Устранение этих препятствий будет высоко им оценено», — отметил он.