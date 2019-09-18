Армения «беременна» новой революцией?

Армения живет в ожидании больших потрясений. Они были предсказуемы, нужен был лишь повод для того, чтобы все тайное стало явным. Так и произошло. Премьер-министр РА Никол Пашинян подписал ходатайство о снятии Артура Ванецяна с должности директора СНБ. Самое интересное состоит в том, что на вопрос о том, недоволен ли он работой Ванецяна, Пашинян ответил: «Работа главы СНБ — это не та, которую можно обсуждать публично».

Странный ответ, однако. Как, собственно, и вопрос. Ведь, будь Пашинян доволен работой Ванецяна, он не отправлял бы его в отставку. О том, что проблемы внутри армянской власти есть и они очень большие, свидетельствует и заявление Ванецяна. Оно было политическим и доказывающим, что у бывшего главы СНБ РА есть большие амбиции и планы по их реализации.

«У процесса государственного строительства своя логика: стихийные решения, неуверенность в действиях, неумение отличать первостепенное от второстепенного. Всё это не имеет ничего общего с честью и достоинством офицера. Погоны офицера и подобный ход событий несовместимы. Пусть моя отставка будет отрезвляющим шагом и призывом «Остановиться!»», — говорится в заявлении Ванецяна.

«Заявление Ванецяна носит, однозначно, политический характер. Это не было заявлением офицера об уходе, это слова политического лидера, где дается оценка и властям, и их действиям. Интересно, что он в своем тексте говорит и о будущем, намекая, что ожидаются какие-то развития, которые несовместимы с его позицией офицера», — такое мнение в беседе со Sputnik Армения высказал политтехнолог Виген Акопян.

Что касается императива «остановись», то это, по мнению политтехнолога, довольно красивый пассаж, который противопоставляется лозунгу Пашиняна «Сделай шаг». Такой вот расклад получается. Добавлю также, что Ванецяну, на его громкое заявление, ответил не сам Пашинян, являющийся большим любителем публичных и закулисных драчек, а пресс-секретарь армянского премьер-министра Владимир Карапетян.

«Надеемся, что авторы текста – не из PR-офисов коррупционеров, которые «по недоразумению» избежали уголовного преследования. Советуем генералу Ванецяну не терять достоинства офицера, на которое он ссылается», — подчеркнул пресс-секретарь Пашиняна. Тем самым, он намекнул на то, что Ванецян переметнулся к команде сторонников прежней власти, от имени которой в последнее время наиболее громогласно выступает зять третьего президента РА Сержа Саргсяна, бывший посол РА в Ватикане Микаэл Минасян.

Сам экс-глава СНБ РА, естественно опроверг какую-либо связь с Минасяном. Но вся эта череда продолжающихся взаимных обвинений свидетельствует о том, что внутри армянской власти царит хаос. Об этом, в частности, заявил и соучредитель АОД, бывший глава СНБ, политический деятель Давид Шахназарян. «Пошло время обратного отсчета для этих властей, и отставка Ванецяна очередное тому доказательство. У власти огромные проблемы, которые она сама создала, как во внутренней политике, так и во внешней. По сути, страна не управляется, налицо серьезный кризис управления», — отметил он.

Аналогичного мнения придерживается и директор исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян. «Мы стали свидетелями того, как система государственного управления подталкивается на коллективное преступление», — считает он. Говоря о деятельности премьер-министра РА Никола Пашиняна, он, в частности, отметил: «Подзащитный ослаб и стал агрессивен — ожидаются потрясения».

И на этом фоне уже слышны прогнозы о том, что вскоре последуют новые отставки. В частности, политтехнолог Виген Акопян, говоря о возможных новых отставках в силовых структурах заявил, что не исключено, что Никол Пашинян продолжит уступать давлению внутри власти. Таков же прогноз и Давида Шахназаряна. Правда, он озвучил и конкретные имена.

«Логика подсказывает, что он должен избавиться от остальных силовиков. Почему бы не избавиться от Валерия Осипяна, который не владеет ситуацией, не может защитить честь полицейского мундира. Глава ССС – это вообще недоразумение. От деятельности Давида Тонояна, я, мягко говоря, не в восторге. Я его считал эффективным замминистра, но в кресле министра он казался в плену популизма. Сделал несколько агрессивных заявлений в связи с Азербайджаном, нанеся большой вред, как имиджу Армении, так и переговорному процессу. Пашинян дал Баку много фактов, и карабахское урегулирование уже давно идет по азербайджанскому сценарию. У Азербайджана много аргументов, чтобы обосновать свои атакующие действия, перед международным сообществом», — считает Шахназарян. И все эти высказывания армянских экспертов говорят о том, что Армения «беременна» новыми, большими внутриполитическими потрясениями.