Арифа Бабаева повторно прооперируют

«Я чувствую боли в коленях, врачи установили, что хрящи истончаются».

Об этом Report заявил находящийся на лечении в одной из стамбульских больниц в Турции заведующий кафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Ариф Бабаев.

Народный артист сообщил, что через некоторое время будет повторно прооперирован: «В настоящее время лечение продолжается. Я принимаю прописанные врачом лекарства. Самое главное, я перенес успешную операцию».

Отметим, что 81-летнему А.Бабаеву операция была сделана в одной из стамбульских больниц.

| 2019-09-20T16:39:25+00:00 20 сентября 2019, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss