Ариф Рагимов: Мы получили много комплиментов от нового гоночного директора FIA

Исполнительный директор «Baku City Circuit» Ариф Рагимов рассказал об итогах Гран-при Азербайджана в классе «Формулы-1», который завершился победой пилота «Мерседес» Валлтери Боттаса.

«Мы знаем, как преодолевать форс-мажорные ситуации, опыт растет, и хотя количество работы от этого не меняется, но мы уже не паникуем и точно знаем, что делать в каждом случае. Мы получили много комплиментов как в прошлые годы, так и в этом году – уже от Майкла Маси, нового гоночного директора FIA. Я лично очень доволен их работой. Я часто захожу в дирекцию гонки их проверить и вижу, как четко и слаженно они действуют во время Гран-при. Думаю, теперь они готовы работать на соревнованиях любого уровня.

В принципе, я доволен этапом. Мы уже более-менее подвели итоги, и получилось, что за уик-энд трассу посетили около 85 тысяч зрителей. Это примерно приравнивается к прошлому году, но надо также учитывать, что сейчас мы провели два концерта, а не три. Только недавно продлили наш контракт до 2023 года, и в него было внесено достаточно много изменений и поправок. Как на нас повлияют реформы? Я думаю, что все будет более-менее стабильно – в нашем случае, на ближайшие четыре гонки! Ожидаем, что все будет нормально. А на то, что будет уже после 2023 года, когда у нас истечет контракт, будем смотреть уже в рабочем порядке», — заявил Рагимов f1news.