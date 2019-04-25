Ариф Рагимов: Футбол и Формула-1 стали бы отличным сочетанием, получился бы трехнедельный фестиваль

Организаторы Гран-при Азербайджана в классе «Формулы-1» подтвердили желание в 2020 году провести гонку в июне – как и было в 2016 году. Правда, в следующем году в Баку пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу: групповой стадии – 13, 17 и 21 июня, четвертьфинала – 3 июля. Но промоутеров это не смущает – наоборот, они хотели бы пристыковать Гран-при к этим играм.

Однако не все зависит от их желания – без заметных изменений в календаре провести гонку в Баку в июне непросто с точки зрения логистики, ведь в том же месяце командам предстоит полет в Канаду.

Ариф Рагимов, исполнительный директор Baku City Circuit: «Определенно со следующим годом у нас есть некоторые сложности, потому что мы принимаем три игры в группе и один четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. И Гран-при мы тоже хотели бы провести в июне, так что нужно выяснить, есть ли промежуток, в который мы можем вписаться.

Мы бы хотели вернуться на июнь. В это время в Баку погода более предсказуемая, возводить конструкции легче, меньше ветров и дождей. В целом в июне теплее. Футбол и «Формула-1» стали бы отличным сочетанием, получился бы трехнедельный фестиваль. Но посмотрим. В «Формуле-1» есть определенные логистические ограничения, которых мы в какой-то степени должны придерживаться, и от них зависит, можем ли мы фактически провести гонку в это время. В июне традиционно проходит Гран-при Канады, есть несколько европейских гонок, таких как Гран-при Франции, так что проведение гонки в Баку должно быть логистически оправдано.

Это не наше дело, в «Формуле-1» сами должны разобраться, как доставить грузы с одной гонки на другую. Мы – выездной этап, а летом выездные этапы традиционно не проводятся. Не знаю, пойдут ли они на какие-то изменения в следующем году, чтобы помочь нам, но пора подумать об этом. Если рассматривать возможность проведения 22-24 гонок за сезон, нужно быть готовым к различным сценариям». (f1news).