Ариф Гаджилы выдвинул кандидатуру на переизбрание в башганы партии «Мусават»

Действующий глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы выдвинул кандидатуру на переизбрание в башганы партии.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я выдвинул кандидатуру в башганы партии «Мусават». С завтрашнего дня начинаю избирательную кампанию, объявлю свою платформу. Впервые в истории азербайджанских политических партий состоятся дебаты кандидатов», — сообщил А.Гаджилы.

Отметим, что очередной съезд партии «Мусават» запланирован на 12 октября. На съезде пройдут выборы башгана партии.

Напомним, что последний съезд партии состоялся в сентябре 2014 года. На данном съезде башганом был избран Ариф Гаджилы.

| 2019-09-30T16:52:14+00:00 30 сентября 2019, 20:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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