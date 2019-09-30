Ариф Гаджилы выдвинул кандидатуру на переизбрание в башганы партии «Мусават»

Действующий глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы выдвинул кандидатуру на переизбрание в башганы партии.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я выдвинул кандидатуру в башганы партии «Мусават». С завтрашнего дня начинаю избирательную кампанию, объявлю свою платформу. Впервые в истории азербайджанских политических партий состоятся дебаты кандидатов», — сообщил А.Гаджилы.

Отметим, что очередной съезд партии «Мусават» запланирован на 12 октября. На съезде пройдут выборы башгана партии.

Напомним, что последний съезд партии состоялся в сентябре 2014 года. На данном съезде башганом был избран Ариф Гаджилы.