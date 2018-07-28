Архиепископ педофил

Папа римский Франциск принял отставку бывшего архиепископа Вашингтонского кардинала Теодора Маккаррика, которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. Впервые более чем за 100 лет член коллегии кардиналов Ватикана покинул ее добровольно. Отныне Маккаррик также запрещен в служении.

По настоянию Франциска, Маккаррик должен отныне посвятить себя молитвам в уединении и замаливанию грехов. Ватикан, тем временем, займётся расследованием деяний, инкриминируемых бывшему архиепископу. Теодор Маккарик в прошлом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летнего прислужника.

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| 2018-07-28T23:26:17+00:00 29 июля 2018, 00:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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